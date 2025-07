Mediobanca, PLT Holding acquista 1,36 milioni di azioni. Aurelia continua a vendere

Mediobanca

Banca Monte Paschi di Siena

(Teleborsa) - Ladella famiglia Tortora hanella seduta di ieri, per un controvalore complessivo di circa 25 milioni di euro, che le permettono di salire intorno allo 0,65% del capitale sociale di Piazzetta Cuccia. La famiglia, secondo l'ultimo aggiornamento al 4 luglio, era già nel patto di consultazione tra soci con 4 milioni di azioni, pari allo 0,48% del capitale sociale.La decisione della famiglia Tortora di aumentare la partecipazione in Mediobanca arriva in un, una settimana dopo l'avvio dell'offerta pubblica di scambio (OPS) promossa dasulla storica banca d'affari milanese.Intanto,(holding della famiglia Gavio) haazioni, cedendo 50 mila titoli a 18,63 euro ciascuno nella seduta di ieri.