H2InComune: arriva a Bari la terza tappa

(Teleborsa) - Venerdì 11 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala Ambrosi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in Corso Cavour 2, a Bari, proseguirà il viaggio di, l'iniziativa itinerante promossa danata con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'idrogeno e promuovere una nuova consapevolezza tra i decisori pubblici. Dopo le prime due tappe a Udine e Milano, che hanno registrato un'ampia partecipazione e suscitato l'interesse di istituzioni e imprese del territorio, il tour prosegue con la terza tappa nel capoluogo pugliese, organizzata in collaborazione con Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari e con il supporto organizzativo di AESS – Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile. L'evento vedrà il patrocinio delLapunta alla decarbonizzazione, integrando la catena del valore dell'idrogeno, attraverso politiche di transizione energetica, innovazione e sostenibilità. Grazie a un percorso condiviso con stakeholder regionali e nazionali, la Regione sta attraendo diversi finanziamenti nazionali ed europei, a partire dai fondi PNRR per le aree dismesse (Hydrogen Valleys), fino ai fondi legati agli IPCEI (Important Projects of Common European Interest) per lo sviluppo di infrastrutture di produzione e trasporto di idrogeno.La giornata si aprirà alle?ore 10.30, con i?saluti istituzionali?di:, assessora all'Ambiente Comune di Bari;presidente Commissione ENVI del Parlamento Europeo;, Segreteria Tecnica Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;, vicepresidente H2IT;, presidente Unioncamere Puglia e Camera di Commercio di Bari;, presidente ANCI Puglia;presidente di RENAEL.Alle ore?11.00,, coordinatore Tavolo Idrogeno RENAEL e, direttrice H2IT, offriranno unper introdurre i temi principali legati a questo vettore energetico.A seguire, alle?ore 11.10, sarà presentata lacon gli interventi di:, direttrice del Dipartimento di Sviluppo Economico - Regione Puglia;direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Regione Puglia;, dirigente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità - Regione Puglia.Dalle ore?11.30?prenderanno la parola i rappresentanti delle realtà imprenditoriali e industriali impegnate nello sviluppo di progetti legati all'idrogeno:, Puglia Green Hydrogen Valley;RINA;, Metlen Energy & Metals;Acquedotto Pugliese;Masmec.Alle ore 12.10,, presidente Comitato di Indirizzo Di.T.N.E. - Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia, modererà il confronto sulle Hydrogen Valleys con, ACCA;Cerichem Biopharm;PANITA;, Sistemi Energetici SpA;SOLARIND GREEN.I lavori si concluderanno con l'intervento di, rettore del Politecnico di Bari, che tirerà le somme di una mattinata di confronto e proposte concrete.