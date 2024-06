Accenture acquisisce l'italiana Fibermind per rafforzare servizi fibra e 5G

Accenture

(Teleborsa) - La società di consulenza globaleha raggiunto un, società di servizi di rete specializzata nell'implementazione delle reti ad alta velocità in fibra ottica e mobile 5G, oltre che in servizi di ingegneria infrastrutturale. I termini della transazione non sono stati resi noti.L'acquisizione, si legge in una nota, andrà ad accrescere le capability di Accentureed estendendoli a clienti di diversi settori, come telecomunicazioni, servizi pubblici e trasporti.Fibermind, che ha sede a Rovigo e opera su tutto il territorio nazionale, integrerà Accenture Operations portandoprofessionali altamente qualificate, con competenze che includono progettazione di reti, gestione dei permessi, consulenza tecnica, Project Management, collaudo delle reti, documentazione delle reti e connessione domestica."L'acquisizione di Fibermind conferma il nostro, che supportano e accelerano le trasformazioni dei nostri clienti nei principali settori industriali - ha dichiarato, Presidente e AD di Accenture in Italia - Grazie a questa acquisizione, espanderemo le nostre capacità di offrire servizi di ingegneria di rete end-to-end, fornendo ai nostri clienti una qualità superiore, una maggiore innovazione e una gestione dei costi più rigorosa".Questa acquisizione va ad aggiungersi alle, che includono Arca, AFDTech e Umlaut, e sono finalizzate a rafforzare la portata e la capacità infrastrutturale dell'azienda nella regione europea in termini di 5G e fibra.