ErreDue, Intesa: nuova commessa conferma obiettivo di aumento dimensione ordini

Intesa Sanpaolo

ErreDue

(Teleborsa) - "Consideriamo positivamente l'annuncio dell'ordine degli impianti, poiché conferma il portafoglio ordini, che alla fine di febbraio ammontava a 13,6 milioni di euro. La dimensione del contratto (1,5 MW per circa 2 milioni di euro)di elettrolisi". Lo scrivono gli analisti disu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito.Ieri la società ha siglato un- attiva nello sviluppo di soluzioni a idrogeno ed elettriche per i veicoli - per la realizzazione di un impianto da 1,5 MW. Il valore della fornitura è di circa 2 milioni di euro.Intesa Sanpaolo ha undi 10,5 euro per azione e una"Buy".