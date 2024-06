Eventi e scadenze del 19 giugno 2024

Lunedì 17/06/2024

Martedì 18/06/2024

Mercoledì 19/06/2024

(Teleborsa) -- Sede FAO, Roma - Coldiretti sarà protagonista dell'incontro annuale dell'OMA. Presenti, tra gli altri, il DG della FAO Qu Dong Yu, il Presidente dell’IFAD Alvaro Lario, il Presidente dell’OMA Arnold Puech d’Alissac, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e le autorità italiane e internazionali- La 10ª edizione della CEO Conference, evento annuale organizzato da Mediobanca, riunisce i CEO di 55 aziende italiane quotate e più di 170 investitori appartenenti alle principali case di investimento. Tra gli interventi, i CEO di Mediobanca, Telecom Italia, A2A, Leonardo, Unicredit, Insurance di Generali ed ENI, il presidente di ARERA e il DG di INWIT- Bucarest - Visita nella Repubblica di Romania del Presidente Mattarella- La Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame del decreto legge in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, svolge le seguenti audizioni: ore 13.45 Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini e ore 14.30 Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 25 e 26 aprile 2024- Europa Experience David Sassoli, Roma - All’evento organizzato da Withub, insieme a Eunews, GEA-Green Economy Agency e Fondazione Art.49, si discuterà il ruolo di banche e assicurazioni nella transizione verde e le nuove priorità da definire nella nuova legislatura europea. Il convegno è organizzato in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Ue in Italia. Nel corso dell'incontro saranno consegnati i premi Green Finance Award 2024.- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Farnesina - Il CGIE, presieduto dal Ministro degli Esteri, si riunisce una volta l'anno ed è l’organo consultivo del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli Italiani all’estero. Interverrà, il 18 giugno all’Assemblea Plenaria, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani09:15 -- Auditorium della Tecnica di Confindustria, Roma - Edizione dedicata alla cyber security nei settori Pubblica Amministrazione, Difesa e Sanità. Tra i partecipanti, Bruno Frattasi (DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Ivano Gabrielli, (Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni) e Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale)10:00 -- Partecipa: Bruno Frattasi, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale10:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia della Lombardia" (Pubblicazione ore 10:10 e Presentazione pubblica ore 10:00)10:30 -- Palazzo San Macuto, Camera dei Deputati - L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenterà il Rapporto sulla politica di bilancio 2024. Interverranno, Lilia Cavallari (Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio), Lorenzo Fontana (Presidente della Camera), Paolo Gentiloni (Commissario Europeo per l’Economia) e il ministro Giancarlo Giorgetti10:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia delle Marche" (Pubblicazione ore 10:30 e Presentazione pubblica ore 11:00)11:00 -- La spesa dei comuni per i servizi sociali - Anno 202111:00 -- Camera dei Deputati - La Presidente Francesca Balzani presenterà la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP nel 2023. Il giorno stesso sarà pubblicato il testo delle Considerazioni del Presidente e la Relazione tecnica11:00 -- MASAF, Roma - Alla Conferenza stampa di presentazione "Il florovivaismo italiano per la rigenerazione urbana e del paesaggio a livello internazionale" interverranno, tra gli altri, il ministro Francesco Lollobrigida, Matteo Zoppas, Presidente ICE e Antonio Cellie, AD Fiere di Parma12:00 -- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)13:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2023 "L'economia del Veneto" (Pubblicazione ore 13:00 e Presentazione pubblica ore 15:00)14:30 -- La Cerimonia di taglio del nastro del nuovo data center DC09 si terrà presso il campus Data4 di Cornaredo. Il CEO del Gruppo Olivier Micheli, presenterà il piano di espansione da 1 miliardo di euro alle istituzioni. Spazio Novecento, Roma - Nel corso dell'appuntamento di Aniasa - Confindustria, il Presidente di ANIASA illustrerà dati e trend sulla mobilità a noleggio e in sharing nel nostro Paese e approfondirà, insieme ad autorevoli rappresentanti dell'automotive, l'evoluzione degli scenari di mobilità nazionale ed europea. Tra gli interventi, il Sottosegretario Bitonci17:30 -- Milano - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'evento per i 50 anni de "Il Giornale"