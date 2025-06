Buongiorno dalla Borsa 23 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

media

MFE A

, con ilche si attesta a 42.206,82 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 21.626,39 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 38.354,1 punti.allunga timidamente il passo dello 0,43% e chiude a 10.048,4 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Tentenna, che cede lo 0,20%; poco mosso, che mostra un -0,13%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,39%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -4,07%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'8,05%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto ancora domani nel pomeriggio. Mercoledì è in programma il dato sul PIL della Spagna.