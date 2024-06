Ex Ilva, Urso conferma interesse di importanti player industriali: consapevoli del valore degli impianti

(Teleborsa) - Il Ministro delle imprese e del made in Italy,, ha confermato l'interesse di player internazionali importanti per l'acquisto degli impianti dell'. "Confermo che gli stabilimenti ex-Ilva sono stati visitati negli scorsi giorni da player internazionali particolarmente importanti sul piano industriale e che si sono mostrati interessati al futuro acquisto secondo le procedure pubbliche", ha dichiarato il ministro nel corso di un question time alla Camera. "Siamo consapevoli del valore" degli impianti ex-Ilva "e proprio per questo li abbiamo salvati da una governance che li stava portando alla definitiva chiusura", ha sottolineato."Questo – ha aggiunto Urso – è stato possibile anche grazie al fatto che l'avvio dellaha garantito il rilancio dellacon piani significativi di manutenzione degli stabilimenti e di salvaguardia dei lavoratori". "I commissari – ha spiegato – stanno completando i residui interventi e hanno nei giorni scorsi provveduto a tutto ciò che necessita per il riesame dell'AIA, ivi compresa la valutazione del, e hanno elaborato anche si fini del prestito ponte un piano industriale per creare le condizioni migliori per creare valore all'impianto, sino a giungere a produrre alla fine del prossimo anno 6 milioni di tonnellate".Il ministro ha poi fatto sapere che i Commissari dell'ex Ilva oggi hanno "avviato la prassi dialle aziende dell'indotto a 60 giorni. Nella precedente gestione i pagamenti avvenivano a un anno". Urso ha poi annunciato "a breve" un intervento dellaper l'operazione di cessione dei crediti pregressi.Per quanto riguarda invece il prestito ponte alla ex Ilva didi euro da parte del Mef "sono in corso le procedure di erogazione. Lecon lavanno avanti senza intoppi", ha assicurato Urso. "Sono sicuro – ha aggiunto – che le risorse arriveranno in tempo utile per garantire il programma di rilancio produttivo con le manutenzioni e gli approvvigionamenti necessari. Nel frattempo i commissari possono contare sui 300 milioni di patrimonio destinato il cui utilizzo è stato autorizzato dal Parlamento".