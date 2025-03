Ex Ilva, al via confronto governo-sindacati-azienda

(Teleborsa) - È iniziata a Palazzo Chigi la. Per l’esecutivo sono presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, il ministro dell’Economia,, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali,, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e per il PNRR,e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,Per i sindacati, presenti i rappresentanti di. All’incontro partecipano, inoltre, i rappresentanti di, i commissari straordinari did’Italia e istraordinari del Gruppo Ilva.