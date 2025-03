Ex Ilva, commissari: "Richiesta autorizzazione per negoziare con consorzio azero"

(Teleborsa) - I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS e di ILVA in AS hanno trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy una richiesta di autorizzazione per avviare una. "La decisione – si legge in una nota – è maturata al termine di un'attenta e approfondita analisi delle offerte di rilancio pervenute. Il processo di selezione ha valutato diversi fattori, tra cui la solidità finanziaria dei candidati, la sostenibilità industriale delle rispettive proposte ed i benefici in termini di occupazione e per le comunità locali"."Nel rispetto della complessità della trattativa per il futuro del polo siderurgico – proseguono i commissari - ilsi svolgerà con la necessaria riservatezza, garantendo la tutela degli interessi industriali, occupazionali e sociali coinvolti".poi si aprirà la trattativa con i sindacati., preferita a quella di Jindal International, ammonterebbe ad oltre un, ovvero 500 milioni di valutazione del magazzino più 600 milioni per l'acquisto degli impianti. Con la promessa di altrinei prossimi anni. Nella fase della negoziazione in esclusiva con gli azeri si dovrà decidere se lo Stato entrerà nella nuova compagine con una quota del 10% in capo a Invitalia, da autorizzare con apposita norma. E potrebbero rientrare in gioco, con una partecipazione, anche gli indiani di. Nel dettaglio della proposta di Baku, a regime gli(in calo rispetto agli attuali 9773 dipendenti, a cui si aggiungono gli oltre 1700 di Ilva in As). Il ciclo produttivo si baserebbe su un solo altoforno e due forni elettrici, che col tempo dovrebbero diventare tre (mentre l'altoforno verrebbe chiuso sul medio periodo). La produzione arriverebbe così al massimo a 6 milioni di tonnellate.Per il"prima dell'avvio della trattativa con gli azeri, diventa imprescindibile un incontro per conoscere i contenuti dell'offerta. Le indiscrezioni che leggiamo sulla stampa sono preoccupanti perché si parla di un piano che rischia di distruggere la produzione di acciaio e di provocare migliaia di esuberi". "Non siamo affezionati al nome e alla nazionalità, ma saremo attentissimi al piano proposto", ha commentato il. Per"il sindacato deve essere messo a conoscenza della proposta di Baku Steel per presentare le proprie richieste unitarie". Anchesollecitano un confronto al governo "prima dell'inizio della negoziazione".Oggi, intanto, èche riparte da zero dopo l'annullamento pronunciato dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto della sentenza di primo grado con le 26 condanne inflitte a maggio 2021. Sono 23 gli imputati tra i quali l'ex governatore pugliese Nichi Vendola e i fratelli Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'impianto tarantino. Sono inoltre 282 le parti offese, ma stamani quasi tutte non sono presenti a Potenza, ma sono rappresentate dagli avvocati.