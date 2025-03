Haiki+, inaugurato impianto che potrà trattare un quarto dei rifiuti di cartongesso italiani

Haiki+

Innovatec

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare nata tramite scissione da, ha annunciato l'. Con un investimento di circa 3 milioni di euro negli ultimi tre anni, l'impianto, infatti, è progettato per trattare fino a 30.000 tonnellate di cartongesso all'anno, pari a oltre il 24% dei rifiuti di cartongesso prodotti in Italia.Il nuovo impianto avviato da Haiki Recycling, ex progetto "Ecological Wall", realizza la separazione del gesso dalla carta dai materiali a base di gesso e/o contenenti gesso, proveniente da attività edilizie (da costruzioni e/o da demolizioni, come pannelli e sfridi di pannelli in cartongesso) o da fabbriche di manufatti e/o scarti di manufatti in gesso , il tutto grazie all'adozione di un sistema di trattamento meccanico completamente automatizzato, garante di efficaci e efficienti livelli prestazionali. Il sistema è composto da tre mulini compressori e da tavole vibranti che dividono il gesso dalla carta enella produzione di nuove lastre di cartongesso e in altri settori industriali, come l'edilizia e la chimica."Inauguriamo con orgoglio uno dei più importanti impianti in Italia per il trattamento e il recupero di cartongesso consapevoli della sua specificità e del suo impatto sull'economia circolare: potrà gestire fino a un quarto dell'intera produzione nazionale di rifiuti in cartongesso. Con il nuovo impianto di Lodi facciamo un passo importante verso un'edilizia più sostenibile e responsabile - ha dichiarato l'- Grazie alla nostra tecnologia avanzata e alla capacità di trasformare un rifiuto in una risorsa, riduciamo il ricorso alle discariche e promuoviamo l'utilizzo di materiali riciclati. Il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento per il settore e contribuire concretamente alla transizione ecologica del Paese".