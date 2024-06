S&P alza outlook di Iccrea a positivo, confermato BBB- su sette banche italiane

Banco BPM

(Teleborsa) -. Allo stesso tempo, ha confermato i long- e short-term issuer credit rating su Iccrea Banca e su altre sei banche con sede in Italia, come segue: Iccrea Banca (BBB-/Positivo/A-3),(BBB-/Positivo/A-3),(BBB-/Positivo/A-3) Banca Popolare dell'Alto Adige Volksbank (BBB-/Stabile/A-3),(BBB-/Stabile/A-3), Istituto per il Credito Sportivo (BBB-/Stable/A-3), MedioCredito Centrale (BBB-/Stabile/A-3).Le azioni di rating fanno seguito alladel settore bancario dell'Italia, in cui è stato concluso che esiste una tendenza positiva per i rischi del settore che le banche italiane devono affrontare.Secondo S&P, tassi di interesse positivi e un ciclo creditizio normalizzato contribuiscono sostanzialmente a rafforzare le prospettive di redditività delle banche italiane. Le banche italiane con rating hanno riportatosuperiori al 14% nel 2023, in aumento rispetto al 10% circa nel 2022 e al 4%-5% registrato prima degli aumenti dei tassi di interesse da parte della BCE. Evidentemente le banche hanno, con un margine di interesse netto nel 2023 in aumento del 70% rispetto a quello del 2021. S&P si aspetta che un reddito netto di interesse solido continuerà a fornire il principale contributo alla redditività delle banche italiane, anche se prevede che i tassi di interesse scendano al 2,5%-3,0% nei prossimi anni.In un contesto di tassi di interesse in calo ma ancora positivo, le banche trarranno probabilmente vantaggio anche da una solida crescita delle commissioni derivanti dalla gestione patrimoniale e da altre entrate, come è già stato osservato nella prima parte del 2024. Considerati i progressi delle banche nella gestione del rischio di credito e la loro attuale l'esposizione deteriorata pregressa trascurabile, ledurante l'intero ciclo in assenza di grandi shock.Inoltre, si legge nel report di S&P la redditività delle banche italiane continuerà a. Dal 2012, le banche italiane hanno ridotto di quasi la metà la propria rete di filiali e ridimensionato le proprie strutture operative, sia organicamente che attraverso il consolidamento. Sebbene le variazioni tra le banche rimangano significative, la maggior parte ha segnalato progressi significativi nel rapporto cost-to-income. L'impatto dei contratti di lavoro recentemente rinnovati filtrerà sempre più attraverso i profit and loss accounts delle banche a partire dal 2024, ma sarà in gran parte compensato dalle sinergie di costo derivanti da precedenti fusioni. S&P prevede che la maggior parte delle banche continuerà a gestire le proprie spese operative, nonostante i maggiori investimenti nella digitalizzazione. Lecon la normalizzazione dei tassi di interesse.Da quanto emerge nel report, è. È probabile che la redditività diminuisca nei prossimi due o tre anni a causa del minore margine di interesse netto e di maggiori, seppure gestibili, perdite su crediti. Tuttavia, i profitti rimarranno significativamente migliori rispetto al decennio precedente. L'attesa è che il return of equity raggiunga una media del 10% nei prossimi due anni o anche oltre il 2025. La ridotta frammentazione del settore bancario, il predominio di istituzioni più grandi e attori piuttosto agili contribuiranno a questo risultato. Allo stesso tempo, è probabile che alcuni piccoli istituti sottoperformino sostanzialmente, poiché molti fanno affidamento sul reddito da interessi netti e hanno ancora ampie basi di costo. Tale sotto-performance sembra ora essere l'eccezione piuttosto che la norma, come nel decennio precedente. La recente performance di mercato delle banche italiane è fortemente legata alla loro maggiore redditività, e il cost of equity delle banche include ancora un