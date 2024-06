Soges Group acquisisce gestione della dependance dell'Art Hotel Atelier di Firenze

Soges Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, ha sottoscritto ilavente ad oggetto un'unica azienda costituita dalla struttura "", già in gestione da parte dal 2021, e dalla nuovaesterna ed attigua alla struttura con conseguente ampliamento di ulteriori 14 camere gestite e l'unificazione a livello gestionale delle due strutture.Lesaranno offerte sul mercato a partire dal 1° luglio 2024, si legge in una nota.Dopo la quotazione sul mercato EGM avvenuta il 12 giugno 2024, la societàampliando il numero di unità gestite dell'hotel Art Atelier da 19 a 33 camere e incrementando il numero complessivo di unità in gestione a 303 camere e 35 appartamenti presenti su tutto il territorio toscano.L'della struttura Art Atelier è avvalorata dall'elevato tasso di occupazione che nel 2023 si è attestato al 91% registrando un ADR (Tariffa Media Giornaliera) pari a circa 170 euro.