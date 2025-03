Soges Group, ValueTrack lima fair value dopo AuCap: solido anno di sviluppo

Soges Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,40 euro, a causa del recente aumento del 18% del conteggio delle azioni) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio.Gli analisti scrivono che Soges ha, aggiungendo 4 proprietà al suo portafoglio: Park Hotel Chianti, Hotel Malaspina, Borgo di Cortefreda e Hotel Bretagna. Quest'ultimo ha avuto un impatto trasformativo, riflesso nei risultati dell'anno: 1) VoP a 24 milioni di euro (da 15,9 milioni di euro nel 2023); 2) EBITDA a 3 milioni di euro (da 1,5 milioni di euro); 3) Indebitamento netto a 10,7 milioni di euro (da 3,4 milioni di euro).Durante il periodo di sottoscrizione (27 gennaio - 13 febbraio), Soges ha emesso 937.000 azioni,, con l'azionista di maggioranza Gala Holding che ha rispettato il suo impegno a coprire metà dell'aumento. Soges si riserva il diritto di emettere altre 338.000 azioni fino al 31 marzo 2025. Ad oggi, il numero totale di azioni di Soges è pari a 6.073.368, con Gala H. al 76,84% (rispetto al 77,88% prima dell'aumento).Sono state, che hanno un: Meliá Venezia Lido, il primo progetto white-label di Soges, e Villa Olmo in Chianti. Queste dovrebbero aggiungere circa 3 milioni di euro di ricavi e circa 400.000 euro di EBITDA nel 2025 e oltre 6 milioni di euro e 700.000 euro a piena capacità entro il 2027-28. Di conseguenza, le stime attuali di ValueTrack indicano: 1) VoP in crescita del 15,4% CAGR24-28 a circa 43 milioni di euro; 2) margine EBITDA in convergenza al 14% nel 2028; 3) FCF in progressivo aumento e che porta a un debito netto di circa 3 milioni di euro entro il 2028, il FCF Yield supererà la soglia del 20%."Soges vanta un solido investment case, con un forte atteggiamento di crescita e una", viene sottolineato.