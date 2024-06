Sycomore (Generali Investments) punta a raddoppiare masse in gestione in piano al 2028

(Teleborsa) -, società parte dell'ecosistema di Generali Investments e focalizzata sugli investimenti sostenibili, ha presentato ilper crescere ulteriormente sui mercati internazionali.L'offerta di Sycomore, che ha un approccio all'investimento fondato sulla metodologia di ricerca ESG proprietaria, comprende un'ampia gamma di fondi socialmente responsabili (16 fondi Articolo 9 secondo la normativa SFDR e 5 fondi Articolo 8) e nel 2020 è diventata una società mission-led, dimostrando la sua ambizione di contribuire positivamente alla società come "forza del bene". La società(dati fine quarto trimestre 2023)."La mia ambizione è quella di, ciò che ci definisce, per dare forma agli investimenti sostenbili di domani e aumentare il nostro impatto, creando al contempo un valore finanziario sostenibile per i nostri clienti - ha confermato il- La nostra missione è investire in un'economia più sostenibile e inclusiva e generare un impatto positivo per tutti i nostri stakeholder avendo il capitale umano al centro. La nostra tabella di marcia è ambiziosa e ci permetterà di cambiare dimensione e di fare un salto di qualità"."Il piano mira ad accelerare lo sviluppo, migliorando la gamma di reddito fisso, che ora ammonta a più di 1,7 miliardi di euro, e continuando a fare leva su Generali Investments per rafforzare la posizione", ha aggiunto.Il CEO di Sycomore AM parla della necessità di "essere consapevoli delle principali sfide che ci attendono come investitori e aziende impegnate", perché negli ultimi anni ilin termini di capacità di generare valore finanziario sostenibile". A ciò si aggiungono un forte contraccolpo negli Stati Uniti, una regolamentazione più severa in Europa che spinge a una maggiore trasparenza e la diffidenza degli investitori nei confronti dell'impatto reale degli investimenti.Per questo motivo la società ritienee dei processi di investimento. In questo senso, ha rafforzato il team di investimento con l'arrivo di un capo economista e di un ingegnere quantistico, nonché il team di ricerca ESG con un esperto ambientale. Di recente è entrato nel team anche un nuovo CIO, Pierre-Alexis Dumont.Questi cambiamenti iniziali hanno già portato a un'dei fondi nel 1° semestre 2024 sulle strategie di punta (Sycomore Selection Responsable, Sycomore Sustainable Tech e Sycomore Europe H@W). Anche la gamma di fondi a reddito fisso ha avuto successo, grazie anche ai fondi a scadenza target, in particolare Sycoyield 2026. L'ambizione a diversificare ha portato la società a lanciare due nuove strategie, un fondo ambientale IG e un fondo short duration IG."Il nostro obiettivo è di, di cui 2/3 proverranno dai mercati internazionali e 1/3 dalla Francia, il nostro mercato storico", ha detto Panel.