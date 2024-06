Wall Street chiusa per festività, focus su banche centrali

Nvidia

(Teleborsa) - Wall Street è chiusa oggi per il, una festa federale degli Stati Uniti che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani, e viene utilizzata spesso anche per celebrare la cultura afroamericana.Nella giornata odierna non ci sono nemmeno dati macroeconomici significativi, a parte l'(pubblicato mensilmente dalla Associazione nazionale dei costruttori, misura la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni).Ieri S&P e Nasdaq hanno messo a segnograzie alla spinta delle Big Tech, conche ha superato Microsoft diventando la società di maggior valore al mondo.L'attenzione degli investitori resta concentrato sulle banche centrali. Sul fronte macroeconomico, è emerso che l'inflazione britannica si è riportata il mese scorso al target della banca centrale di 2% per la prima volta in quasi tre anni. Tuttavia, la(BoE) dovrebbe lasciare, domani, il bank rate all'attuale livello del 5,25%. Sempre domani in agenda anche il meeting della(SNB), che probabilmente lascerà il tasso di riferimento all'1,50%.