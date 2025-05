Wall Street tonica. Focus sui titoli chip

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street, con gli investitori che guardano alle schiarite sul fronte dei dazi, dopo l'annuncio dell'. Sale tra gli addetti ai lavori l'aspettativa ora sui colloqui con la Cina che si terranno in Svizzera nei prossimi giorni.Sul fronte banche centrali, ieri laha mantenuto invariati i tassi di interesse, acutizzando di fatto lo scontro tra la Casa Bianca e il presidente dell'istituto Jerome Powell, sulle diverse vedute in merito alle decisioni di politica monetaria. Oggi laha deciso, come atteso, di tagliare dello 0,25% il costo del denaro.Sul fronte societario, focus sui titoli dei semiconduttori, come Nvidia e Advanced Micro Devices, con l'amministrazione Trump pronta a cancellare le restrizioni sulla vendita all'estero di chip per l'intelligenza artificiale volute dall'amministrazione Biden, che dovrebbero entrare in vigore il 15 maggio. Nel frattempo, continua la stagione delle trimestrali con The Walt Disney che ha annunciato utili e ricavi trimestrali superiori alle attese del mercato; il colosso dell'intrattenimento ha anche rivisto al rialzo l'outlook per l'utile dell'intero anno.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 41.342 punti; sulla stessa linea, aumento per l', che si porta a 5.666 punti. Buona la prestazione del(+0,92%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,71%).