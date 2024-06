WEF avverte: la transizione energetica sta rallentando, servono passi coraggiosi

(Teleborsa) -a causa della. E' quanto emerge da un report del, secondo cui il ritmo della transizione ha subito un rallentamento e bilanciare i sui diversi aspetti è diventata una sfida fondamentale, nonostante 107 sui 120 paesi analizzati nel rapporto abbia registrato progressi negli ultimi dieci anni.C’è, tuttavia,: i crescentie la crescita significativa dellaLa 14a edizione annuale del rapporto "Fostering Effective Energy Transition", pubblicato dal WEF in collaborazione con Accenture, utilizza(ETI) per valutare le prestazioni dei sistemi energetici di 120 paesi, con particolare attenzione all'energetica, nonché alla loro preparazione verso la transizione. La novità di quest’anno riguarda idefinititi per analizzare le caratteristiche specifiche di un paese, tra cui il livello di reddito e le risorse energetiche locali, e per fornire raccomandazioni specifiche regione per regione."Dobbiamo garantire che la transizione energetica sia equa tra le economie emergenti e sviluppate”, ha affermato, capo del Centro per l’energia e le materie prime del World Economic Forum, aggiungendo "dobbiamo agire urgentemente super la transizione energetica: riformare l’attuale sistema energetico per ridurne le, implementaresu larga scala eper unità di PIL".ùPunteggi ETI 2024, in quanto la "top 10" di quest'anno è composta interamente da paesi europei:alla classifica, essendosi entrambe piazzate tra i primi tre paesi ogni anno negli ultimi dieci anni. Seguono, che beneficiano di un elevato impegno politico, di forti investimenti in ricerca e sviluppo, di una maggiore adozione di energia pulita. La Francia è una new dentri nella "top 5" dopo che le recenti misure di efficienza energetica hanno ridotto l’intensità energetica nell’ultimo anno., si classificano(11° possto),(12°),(13°),(17°) e(19°). Fra le new entry(15° posto) e(20°).La Cina e il Brasile - spiega il WEF - hanno compiuto progressi significativi negli ultimi anni, guidati principalmente dagli sforzi volti ad aumentare la quota di energia pulita e migliorare l’affidabilità della propria rete. In particolare, ilconferma l'impegno e gli investimenti verso, mentre laha continuato ad investire per aumentare la capacità produttiva in ambiti quali lee altre tecnologie critiche. La Cina, insieme agli Stati Uniti e all’India, è anche leader nello sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie energetiche."L’indice di transizione energetica di quest’anno trasmette un messaggio chiaro:. I decisori globali devono compiereper riprendere slancio nella transizione verso un futuro energetico equo, sicuro e sostenibile", afferma, responsabile dell’intelligence sulla transizione energetica e dell’accelerazione regionale del World Economic Forum.