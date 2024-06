eVISO, l'assemblea approva l'introduzione del voto plurimo

eVISO

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha approvato le modifiche dello statuto per l'introduzione della facoltà di emettereGli azionisti avranno il, entro il 15 settembre 2024, l'assegnazione in loro favore di azioni a voto plurimo (ciascuna attributiva di dieci voti in relazione a tutti gli argomenti assembleari, siano essi di competenza dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinari) tramite la conversione di una parte delle loro azioni ordinarie entro il limite di 15 Azioni a voto plurimo ogni 100 azioni ordinarie detenute, che siano state possedute ininterrottamente dalla data odierna fino all'1 settembre 2024 e subordinatamente al loro effettivo possesso alla data di effettiva conversione.Agli azionisti che non hanno concorso alla deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie spetterà il. Agli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari aper ciascuna azione. Le modificazioni statutarie relative all'introduzione del voto plurimo sono sospensivamente condizionate al mancato esercizio del diritto di recesso per un numero di azioni che comporti un valore di liquidazione complessivo a carico della società non superiore a 2 milioni di euro.