Dedem verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 38,5 milioni di euro

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore delle macchine automatiche per la produzione di fototessera a gestione e controllo digitale, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 38,5 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver10 milioni di euro interamente in aumento di capitale.Dei 10 milioni di raccolta complessiva, 9,66 milioni sono stati raccolti attraverso il collocamento dei Joint Global Coordinator EnVent Italia SIM ee 344 mila euro attraverso ilin regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.Ildi collocamento è stato pari a 4,84 euro per azione (nella parte bassa della forchetta di 4,70-5,30 euro individuata in precedenza). Ilè al 25,98% (compreso il collocamento in sede dell'emittente ed escluse le azioni a voto plurimo).Lesono 7.957.000, di cui 2.067.000 di nuova emissione cum bonus shares. Sono presenti 310.000(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Ribe & Co Società Semplice.Ilè composto da 5 membri: Alberto Rizzi - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato; Paolo Monte - Consigliere Delegato; Maria Rosa Betegon Navarro - Amministratore; Giovanni Bizzarri - Amministratore; Antonia Coppola - Amministratore Indipendente.L'è composto da: Ribe & Co Società Semplice (riconducibile a Riccardo Rizzi): 43,92%% delle azioni ordinarie e 59,64% dei diritti di voto; Odissea S.r.l. (riconducibile ad Alessandro Lama): 4,80% delle azioni ordinarie e 3,45% dei diritti di voto; Brefis S.r.l. (fa capo a Roberto Folgori per il 50%, Sergio Bramucci per il 25% e Elena Bruni per il 25%): 4,46% delle azioni ordinarie e 3,21% dei diritti di voto; altri soci di minoranza ciascuno con quote inferiori al 5%: 20,85% delle azioni ordinarie e 15,00% dei diritti di voto; mercato: 25,98% delle azioni ordinarie e 18,69% dei diritti di voto.L'ammissione è prevista per oggi, 22 luglio 2025, con il debutto a Piazza Affari nei prossimi giorni. EnVent Italia SIM è l'(EGA),è lo Specialist.