LU-VE, l'assemblea approva il potenziamento del voto maggiorato

LU-VE

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha approvato le proposte di modifica dell'art. 6 bis (maggiorazione del diritto di voto) dello Statuto sociale volte, tra l'altro, a introdurre ilPer effetto di tale introduzione, alla maggiorazione del voto ordinaria già prevista - che attribuisce 2 voti per ciascuna azione LU-VE appartenuta allo stesso soggetto per un periodo continuativo di 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale per il voto maggiorato - si andrà ad aggiungere l'attribuzione di un terzo voto alla scadenza di un ulteriore periodo di 12 mesi dalla maturazione della maggiorazione del voto ordinaria, e un ulteriore voto alla scadenza di ogni ulteriore periodo di 12 mesi, fino a unL'efficacia della modifica statutaria verrà meno, tra le altre cose, nel caso in cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di LU-VE agli azionisti che esercitino ilecceda complessivamente l'importo di 25 milionidi euro.