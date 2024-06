Bilanci Juventus, CONSOB sanziona EY e due consulenti per 295 mila euro totali

Juventus Football Club

(Teleborsa) -ha applicatonei confronti di ERNST & YOUNG (EY), di Stefania Boschetti e Roberto Grossi in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d'esercizio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020 e sui bilanci d'esercizio e consolidato al 30 giugno 2021 di, squadra di calcio quotata su Euronext Milan.In particolare, ha deliberato di applicare nei confronti diuna sanzione amministrativa pecuniaria pari a, in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d'esercizio al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020 e sui bilanci d'esercizio e consolidato al 30 giugno 2021 di Juventus; nei confronti diuna sanzione amministrativa pecuniaria pari a, in relazione al lavoro di revisione svolto sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019 di Juventus; nei confronti diuna sanzione amministrativa pecuniaria pari a, in relazione ai lavori di revisione svolti sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 e sui bilanci d'esercizio e consolidato al 30 giugno 2021 di Juventus.