CarMax, ricavi e utili in diminuzione nel primo trimestre

CarMax

(Teleborsa) -, rivenditore statunitense di veicoli usati, ha chiuso il(terminato il 31 maggio 2024) con undi 152,4 milioni di dollari, pari a 97 centesimi per azione, in calo rispetto ai 228,3 milioni di dollari, o 1,44 dollari, di un anno fa. Gli analisti si aspettavano un utile di 94 centesimi per azione, secondo i dati LSEG.complessivi sono stati di 7,11 miliardi di dollari, in calo del 7,5% e inferiori alle stime degli analisti che prevedevano 7,21 miliardi di dollari."Sononel primo trimestre, tra cui il continuo calo dei prezzi anno su anno, il miglioramento della stabilità del valore dei veicoli e la continua crescita della domanda nella parte superiore della canalizzazione", ha detto il