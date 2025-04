Rivian, in diminuzione le consegne nel primo trimestre

Rivian Automotive

(Teleborsa) -, produttore statunitense di pick-up elettrici, ha14.611 veicoli presso il suo stabilimento di produzione a Normal (Illinois) nel2025 e ne ha8.640 nello stesso periodo (rispetto ai 13.588 di un anno fa).Come discusso nell'ultima conference call, i risultati di produzione e consegna per il trimestre sono in linea con le previsioni di Rivian di circa 14.000 veicoli prodotti e circa 8.000 veicoli consegnati, si legge in una nota. Rivian sta inoltredi intervallo di consegna del 2025 di 46.000-51.000 veicoli.