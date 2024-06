Salvini: "Mes una follia europea, all'Italia non serve"

(Teleborsa) - "Il, all'Italia non serve". Lo afferma ilinterpellato a margine della presentazione dellaDi fronte alla domanda di un'eventuale apertura dell'Italia alla ratifica, Salvini ha risposto: "No, mai, figurati, altra follia europea, se la approvino loro, non ci serve il Mes"."Per qualche burocrate di Bruxelles il voto dei cittadini è quasi ininfluente", prosegue il ministro, sottolineando che "stanno preparando lo stesso pacchetto o paccotto come se non avessero votato francesi, italiani e tedeschi". "Se così fosse - conclude -".