Eni, Descalzi: obiettivo chiudere entro fine anno cessione quota Enilive

Eni

(Teleborsa) - "Il nostro obiettivo è di chiudere la cessione di una quota dientro la fine dell'anno e penso che ci siano buone probabilità di chiudere con lo stesso approccio di Plenitude entro l'anno". Lo ha dichiarato, intervenendo a Milano, agli IBM Studios di piazza Gae Aulenti, a margine dell'evento per i 50 anni del Giornale, interpellato in merito alla cessione di una quota di minoranza della società del gruppodedicata ai prodotti e servizi per la mobilità."Come abbiamo detto è un progetto che è in corso, ovviamente sono cose che sono ancora in discussione, quindi non posso fare nomi di società", ha aggiunto il top manager.In tema di investimenti, Descalzi ha spiegato chee dobbiamo capirlo adesso, forse siamo già in ritardo, però dobbiamo fare qualcosa e cambiare paradigma. Se vogliamo che sia un interlocutore dobbiamo aiutarlo a crescere per poter esser come noi".L'Africa, ha sottolineato Descalzi, "ha il 18% della popolazione mondiale che prima del 2050 salirà al 25%. Bisogna cambiare paradigma,. Non si è mai investito per far crescere l'Africa, ma si è solo investito per portare le materie prime da noi. Bisogna pensare al lungo termine, non ai profitti subito".