CIR, Merope acquista immobile per 38 milioni

CIR,

(Teleborsa) -Compagnie Industriali Riunite, informa che in data odierna ha concluso la cessione a Merope, società di investimento e sviluppo immobiliare, del proprio complesso immobiliare non strumentale ubicato a Milano.Il, come annunciato alla firma dell’accordo preliminare avvenuta in data 22 dicembre 2022, è stato pari a 38 milioni di euro, di cui 7 milioni già in precedenza incassati a titolo di caparra.CIR mantiene la proprietà dell’immobile situato in via Ciovassino 1, sede storica della Società.