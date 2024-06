Siena: Open Fiber porta la banda ultra larga anche nelle frazioni per ridurre il divario digitale

(Teleborsa) - Dopo il centro città finalmentepotranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare in banda ultra larga. Open Fiber ha realizzato infatti, nelle cosiddette "aree bianche", oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale.A Siena l’azienda ha realizzatocon il servizio già disponibile per i clienti attraverso una nuova infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Nell’ambito del progetto sono state rilegati un asilo nido, i vigili del fuoco, una scuola primaria e il dipartimento di prevenzione Arpat. Le frazioni coinvolte nel progetto sono Presciano, Taverne D’Arbia, Il Piano e Abbadia."Stiamo realizzando – ha detto, – una serie di reti che rappresentano un sicuronella possibilità di connettersi alla rete mondiale. E’ la declinazione di uno dei principi sanciti dallo Statuto regionale perché la connettività è un elemento di democrazia che deve essere messo a disposizione di tutti. Stiamo ormai coprendo oltre la metà dei territori che ci eravamo posti come obiettivo"."L'intervento portato avanti permetterà a tanti cittadini di essere finalmente collegati con la nuova tecnologia a banda larga, tra l'altro interessando anche un asilo nido" - commenta– "Il Comune di Siena ha fra le sue priorità proprio quella ditramite la tecnologia più innovativa, che permetta ai residenti di avere a disposizione servizi e utilizzare al meglio i dispositivi elettronici connessi alla rete con ottime prestazioni, oltre alla capacità di trasmettere una grande quantità di dati con perdite estremamente limitate sulle lunghe distanze"."Grazie al supporto dell’amministrazione comunale e della Regione Toscana siamo felici di aver concluso i lavori a Siena" – commenta-"Finalmente i cittadini hanno ha una rete in banda ultralarga all’altezza delle sfide del futuro".