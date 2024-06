Affermarsi in Italia da under 35 è la vera impresa

(Teleborsa) - L’, un claim divenuto talmente celebre e ripetuto da aver dato vita a film e programmi radiofonici. Ma è vero o è una sorta di leggenda metropolitana? Purtroppo è vero e, come sempre, a decretarlo sono le statistiche: L’Italia ha perso in venti anni oltre un quinto dei, diventando ultima in Europa per la presenza di under 35; il lavoro dei giovani è sempre più instabile e discontinuo, anche nel settore pubblico; soltanto un elettore su 5 ha meno di 35 anni, e i giovani eletti alla Camera crollano sotto il 7%.La fotografia risale allo scorso aprile, quando ili e l’hanno presentato il nuovo rapporto “”, sulla condizione giovanile in Italia. Un lavoro per tracciare un quadro dettagliato delle principali sfide e delle opportunità che i giovani italiani affrontano oggi, offrendo al contempo spunti concreti per politiche future. Dal rapporto è emerso chiaramente che l’Italia è alle prese con una sfida demografica di vasta portata, evidenziata da un calo significativo nella sua popolazione giovane. Negli ultimi due decenni, abbiamo assistito a una riduzione di quasi 3,5 milioni di giovani under 35, con un tasso di decremento di circa il 21%.Fortunatamente resistono storie positive diche fanno strada, con perseveranza e abnegazione in un percorso lastricato dalle difficoltà sopra citate.è uno di questi. Un cognome noto, in questi giorni al centro delle cronache per la scelta di Giorgia Meloni di fare dono ai leader dell’ultimo G7, ospitato in Puglia a Borgo Egnazia, delle cravatte prodotte dall’azienda fondata dal padre Maurizio. Non è mai facile provenire da una famiglia in cui un genitore ha successo e notorietà nel suo campo, ma Tiziano è eccezione anche in questo; si è fatto le ossa in azienda, ha studiato, imparato e fatto esperienza per poi affrancarsi dal padre, prendendo e costruendosi una sua via professionale differente.Oltre al ruolo di Amministratore unico in Talarico cravatte, in cui si interfaccia per il lato commerciale con i grandi clienti e gestisce i rapporti con i fornitori; Tiziano è anche Presidente nazionaledove cura le relazioni istituzionali per portare al centro del discorso politico e dei vari stakeholder proposte di legge per la tutela e l’aiuto delle PMI italiane.ultimamente ha prodotto un documento programmatico che consta di 8 punti inerenti proposte per migliorare il Paese: Fisco e Finanza, Turismo-Cultura e Spettacolo, Lavoro-Pensioni e Welfare, Ambiente e Agricoltura, Energia e Trasporti, Ict-Digitale- telecomunicazioni, Esteri-Sicurezza-Rapporti con UE, Diritti e Giustizia.La storia di Tiziano è quindi un invito a non perdersi d’animo, né a nascondersi dietro numeri e trend negativi. Perché l’Italia forse non sarà un paese per giovani ma è un paese che ancora è in grado di regalarepremiando impegno e costanza. Anche di chi ha meno di 30 anni.