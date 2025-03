Polizze catastrofali, Confapi: proroga gesto attenzione verso PMI

(Teleborsa) - La proroga dell'obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizze catastrofali è. Lo dichiara il presidente di"Oggi abbiamo preso parte al tavolo di lavoro svoltosi al Mimit - aggiunge - si tratta del primo incontro dopo la notizia della proroga che risponde al principio di proporzionalità rispetto alla dimensione di impresa. Ora si avrà tutto il tempo anche per sciogliere i numerosi nodi interpretativi come i criteri di applicazione, i costi e il valore dei premi. Siamo particolarmente soddisfatti perchè il ministero ha accolto la nostra proposta di creare un tavolo di monitoraggio sull'implementazione della normativa che, già in fase di conversione del decreto legge, potrà rappresentare la sede di confronto nella quale condividere le proposte di modifica e interpretative. Il tavolo sarà anche funzionale al monitoraggio e alla risoluzione delle