Ponte dell’Industria, Gemme (Anas): "Sfida più grande garantire ai cittadini tempi ridotti"

(Teleborsa) - "Anas è stata l'azienda che come general contractor ha prodotto tutta la parte progettuale ed esecutiva di questo appalto. Appalto chepoi è stato eseguito da un'impresa locale che è stata rispettosa insieme a noi dei tempi. È un progetto che abbiamo portato avanti sotto la guida di Roberto Gualtieri che, con la duplice veste di sindaco e commissario, è riuscito a trovare un equilibrio. Il rispetto dei tempi è, quindi, dovuto anche alla grande collaborazione che c'è stata tra la struttura commissariale e i nostri tecnici". È quanto ha affermato, in occasione della"Come in tutte le opere che noi realizziamo in Italia, e anche nel mondo, ovviamente il progetto iniziale, una volta arrivati sul posto, – ha spiegato– presenta modifiche, varianti. In tale scenario la vera sfida, la vera forza, di un gruppo come Anas è quella di affrontare queste continue variazioni dovute al territorio, alle interferenze, ai cavi elettrici, ai cavi del gas. Variazioni che, ovviamente, portano delle complicazioni: ma siamo abituati a risolverle, l'abbiamo fatto, e questo è il risultato"."L'aspetto più sfidante era garantire ai cittadini dei tempi ridotti per raggiungere l'obiettivo che abbiamo raggiunto oggi che avrà ancora alcune ripercussioni per delle finiture. Il tema vero è questa grande sfida che ci porta oggi a far percorrere agli autobus questo ponte: la novità vera è poter dare ai cittadini questo supporto"."Il collegamento con A1 Torvergata è sicuramente un altro obiettivo che ci siamo posti tutti insieme, stiamo perseguendo tutti gli aspetti legati a una progettazione esecutiva e quindi questo è un altro passaggio importante. Roma è la capitale d'Italia, con tutte le sue complessità, noi affrontiamo queste sfide in tutti Italia, abbiamo decine di miliardi di lavoro in corso in tutto il nostro paese e devo dire che la fortuna di questa realizzazione è stata che noi abbiamo la sede centrale di Anas qui a Roma e l'ingegneria a supporto di questa attività è stata determinante per i tempi".