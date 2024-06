Corte Conti, medici poliambulatorio Montezemolo al 51°Congresso SIRM

(Teleborsa) - Il personale medico civile e gli ufficiali medici militari del, istituito presso la Corte dei Conti, hanno animato ilnazionale della(SIRM), svoltosi a Milano, contestualmente al 1° Congresso congiunto di Area radiologica, con la partecipazione anche di AIRO (Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia medica) e AIMN (Associazione Italiana di Medicina Nucleare).Inaugurato nel 2023, da una sinergia tra Corte dei Conti, Stato Maggiore della Difesa, Regione Lazio, ASL Roma 1 e Policlinico Umberto I, il Poliambulatorio èe, in poco più di un anno di attività, ha già contribuito all’abbattimento delle liste d'attesa della regione. La struttura, infatti, è diventata un vero e proprio punto di riferimento non solo per il personale della difesa ed i loro familiari, ma anche per tutte le magistrature italiane, per l’Avvocatura dello Stato, e per tutti i cittadini.Al congresso SIRM hanno partecipato, tra gli altri,, presidente dell’ESR, direttore del Dipartimento scienze radiologiche, oncologiche e patologiche della Sapienza Università di Roma;, ordinario presso lo stesso Dipartimento ed esperta in malattie dell’apparato urogenitale e della prostata e, esperto in Cardio-TC e Cardio-RM per lo studio delle malattie cardiache. Sono intervenuti anche il Colonnello Medico, Direttore Sanitario del Poliambulatorio e Presidente del Collegio Medico Legale della Difesa, il Colonnello Medico, Responsabile del Reparto di Diagnostica per Immagini del Policlinico Celio,, addetta della Sezione di Radiologia dell’IMAS, il Colonnello, radiologo e Vice Direttore IMAS, e il Capitano di Vascello, già Capo servizio di Radiologia del Centro Ospedaliero Militare di Taranto. Alla tavola rotonda aperta dal Presidente della SIRM,, ha partecipato anche il Contrammiraglio, medico radiologo del Poliambulatorio.