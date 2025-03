Corte Conti: aumenta difficoltà riscossione Enti locali

(Teleborsa) -da parte degli enti locali legata a motivi sociali, come "l'incapienza in alcune aree di una fetta significativa della popolazione", e organizzativi che comporta unLo evidenzia la Corte dei Conti in un'audizione alla Commissione parlamentare sul Federalismo fiscale."La re anche dalla ridotta capacità di accertamento, imputabile a profili organizzativi non adeguati" riferisce la Corte "si origina così un tax gap tra i tributi effettivamente versati e quelli teoricamente dovuti" con la conseguenza che "si gonfia in modo eccessivo, anche se nel rispetto della regole, il fondo dei crediti di dubbia esigibilità che finisce per sottrarre risorse alla spesa ordinaria degli enti locali""Laevidenziando in particolare che "per quanto riguarda l'IMU e la TARI, pilastri della fiscalità comunale, nel 2023 si registra un'inversione del trend di crescita della capacità di riscossione: lLa riforma fiscale, sottolinea la Corte dei Conti "ha tanti