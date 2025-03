Corte dei Conti, magistrati: riforma rischia di depotenziare controlli su equilibrio finanziario statale

(Teleborsa) - L'dellaha chiesto ai Presidenti di Senato e Camera di fare in modo che la riforma della Corte dei Conti proceda con un percorso condiviso e assicuri sempre di più un efficacesu come vengono spesi i soldi dei cittadini. Nel corso di conferenza stampa l'Associazione ha avvertito che laora all'esame della Camera "rischia di cancellare un presidio fondamentale di controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici"."Ci saremmo aspettati un maggiore ascolto delle nostre richieste, come ci era stato assicurato all'inizio dell'iter parlamentare della Proposte di legge Foti – ha dichiarato la Presidente dell'associazione,– e invece non c'è stato un vero ascolto. Per questo, abbiamo indirizzato un appello al Presidente del Senato e al Presidente della Camera chiedendo che la riforma, attualmente in discussione alle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali, non cancelli il ruolo della magistratura contabile quale garante imparziale della corretta gestione delle risorse pubbliche, riprendendo proprio le parole che il Capo dello Stato aveva pronunciato pochi mesi fa"."Il paradosso - hanno sottolineato i magistrati contabili - è che una riforma che a parole vorrebbe aumentare ile ladella Corte, porti invece a undei controlli sull'equilibrio finanziario dello Stato e degli enti territoriali, secondo i principi di legalità, efficienza ed economicità".