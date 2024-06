EGM, Centemero: ottimista su fondo di fondi, azione di sistema che porta liquidità

(Teleborsa) - "Mi auguro che la riforma del TUF sia fatta bene perchè ne godremmo per anni. Lo spirito adottato nella Legge Capitali, e che deve essere adottato anche nella riforma del TUF, è quello di, perchè abbiamo visto una fuga di imprese verso l'Olanda o l'uso del voto maggiorato in Francia in ottica di politica industriale". Lo ha affermato, deputato della Lega e componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, alla presentazione del report di Integrae SIM sul mercato EGM "Spesso i risparmi gli italiani non li mettono in equity, ma li mettono in debito o banca, quindi, e l'educazione finanziaria nell'educazione civica aiuterà, ha aggiunto.Secondo Centemero, "c'è un tema di. Se il secondo offre di più in termini di multipli, si sceglie quella strada e non la Borsa. Anche perchè manca la liquidità, nonostante un pochino si sia fatto con le modifiche ai PIR"."L'idea è di intervenire con il, che è stato stanziato e poi non applicato - ha spiegato - Una modifica che consenta di investire in società quotande e quotate, si parla di small e mid cap, è, con un lock up lato pubblico di 5 anni, in modo che la società in cui è fatto l'investimento possa crescere. Ha quindi un investitore paziente che mette il 49% del fondo, creando anche una classe di gestori che possano attirare capitali internazionali in Italia"."Sono, che è solo un punto di partenza, perchè occorre coinvolgere di più casse e fondi pensioni come avviane in UK", ha affermato Centemero.