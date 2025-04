UE, maggior parte dei fondi di investimento fa uso "limitato" della leva

(Teleborsa) - La maggior parte deifa un, ma un sottoinsieme di fondi di investimento alternativi (FIA) presenta una leva finanziaria "sostanziale". È quanto emerge dal report annuale sul tema dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).Guardando ai, il livello complessivo di leva finanziaria dei fondi rimane limitato. Tuttavia, i fondi con leva finanziaria significativa hanno ulteriormente aumentato la loro leva finanziaria. Il leverage ratio mediano dei fondi con leva finanziaria significativa è aumentato dal 450% nel 2022 al 530% nel 2023, il che "richiede attenzione", afferma l'ESMA.Per quanto riguarda i, i fondi immobiliari operano in un contesto di mercato caratterizzato dal calo dei prezzi immobiliari, in particolare nel settore immobiliare commerciale (CRE). Sebbene il settore dei fondi immobiliari abbia mostrato una buona resilienza a livello UE, la combinazione del calo dei prezzi immobiliari e dei deflussi da alcuni fondi ha esercitato pressioni sui fondi immobiliari in alcune giurisdizioni. Dato che i limiti alla leva finanziaria previsti dalla direttiva AIFMD costituiscono uno strumento macroprudenziale, è necessario considerare la rilevanza sistemica dei fondi immobiliari. "I fondi immobiliarinelle giurisdizioni in cui gruppi di fondi immobiliari detengono una quota significativa del mercato sottostante degli asset immobiliari", si legge nel rapporto.Guardando agli(HF), l'EMSA spiega che gli HF presentano i livelli di leva finanziaria più elevati. Il loro rischio viene inizialmente valutato su base individuale, poiché specifiche strategie degli HF possono limitare la rilevanza dell'analisi di gruppo. Tuttavia, gli HF presentano anche collettivamente una "considerevole" esposizione ai titoli di Stato in tutte le strategie, il che può comportare un rischio di impatto sul mercato.