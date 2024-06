EGM, la marginalità delle società migliora ma i multipli dei titoli sono ancora in calo

(Teleborsa) - Alla fine di maggio 2024, sonoche compongono il mercato, con unadi euro. I settori più rappresentati sono Industrials, (44 società, 21,4%), Consumer Discretionary (35 società, 17,0%), e Technology (33 società, 16,0%). È quanto emerge dal report "Euronext Growth Milan: Companies and Investors Analysis" di Integrae SIM.Al termine del 2022 si osservava un'importante(+21,5%) e(+17,1%), tuttavia si evidenziava una decrescita YoY dell'EBITDA margin mediano (-0,7%). Al termine del 2023 il trend si è invertito: a una crescita YoY mediana più contenuta dei revenues (+9,1%) e dell'EBITDA (+10,0%), si affianca una crescita dell'EBITDA margin mediano del +0,3%. Iche mostrano la crescita mediana dei revenues più pronunciata nel 2023 sono Technology (+16,8%) e Industrials (+13,0%). Gli stessi settori spiccano anche per quanto riguarda la crescita dell'EBITDA del 2023: Technology (+16,9%) e Industrials (+16,1%).Guardando ai multipli, dal report emerge che la tendenza generale vede ilin netto calo tra il 2021 e il 2022 (da valore media di 1,5x a 1,0x), in corrispondenza dell'inizio del conflitto russo-ucraino, calo che non sembra riassorbirsi negli anni successivi in cui i multipli mantengono valori sempre più bassi, se non quasi dimezzati rispetto al 2021 (es. settori Materials, Consumer Discretionary).Si osserva una tendenza generale alla diminuzione anche per i(da 9,8x nel 2021 al 7,6x nel 2022 e al 8,2x nel 2023), che potrebbe indicare una revisione al ribasso delle aspettative di crescita o un adeguamento dei mercati alle nuove realtà economiche e macroeconomiche. "Il calo dei multipli potrebbe essere attribuito a vari fattori, tra cui le pressioni sui margini, la riduzione della domanda, l'aumento dei costi e le incertezze macroeconomiche globali", viene sottolineato.Il report osserva che il settore(EV/EBITDA trailing 2024 a 8,9x) ha registrato una crescita ben superiore rispetto agli altri settori ed è per questo valutata ad un multiplo più elevato rispetto alla media. Il settore(EV/EBITDA trailing 2024 a 8,8x) è stato valutato ad un multiplo superiore alla media, pur osservando una decrescita dei ricavi. Al contrario il settore(EV/EBITDA trailing 2024 a 5,0x), pur mostrando una crescita positiva, è valutato ad un multiplo inferiore.Il multiplo EV/Salesè inchiodato all'1,0x, mentre quello EV/EBITDA è ancora in calo al 6,0x.Alcuni elementi di ottimismo arrivano dall'analisi del: gli analisti proiettano per il futuro un CAGR FY23-FY25 dei revenues positivo e pari a +13,3%. Si attende anche una crescita dell'EBITDA con un CAGR FY23-FY25 del +21,5%. "Si prevede pertanto, nel prossimo biennio, un miglioramento dell'EBITDA margin", dice il report.