Gismondi 1754, ricavi in calo del 17% nel primo trimestre con crollo Special Sales

Gismondi 1754

società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha registratopari a 3.612.189 nel, in calo del 17% rispetto a 4.373.372 euro del primo trimestre 2024. Il calo è attribuibile prevalentemente alla diminuzione delle vendite nel canale Special Sales (-74%), legata alla natura ciclica delle richieste di prodotti tailor made da parte di clientela privata high spending.Emerge una, a fronte di una contrazione nelle restanti aree, influenzata dal perdurare del conflitto Russia-Ucraina e da una più ampia instabilità geopolitica internazionale. Negli Stati Uniti, "le politiche protezionistiche introdotte dall'amministrazione Trump, in particolare i dazi, hanno già avuto un impatto negativo sulle vendite nei primi mesi dell'anno", si legge nella nota sui ricavi.In termini di prodotto, la, dove Gismondi è in grado di esprimere il suo massimo potenziale, distinguendosi dalla concorrenza ed ottenendo al contempo marginalità più elevate. Negli ultimi mesi, inoltre, il management sta applicando una serie di misure volte a ridurre in modo significativo i costi e le inefficienze, oltre ad un'ottimizzazione del magazzino e del capitale circolante, con l'obbiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse e recuperare gradualmente marginalità nel corso dei prossimi trimestri.Ilè attualmente in fase die, per l'anno in corso, si prevede che la produzione sarà destinata esclusivamente alle collezioni a marchio proprio. Il canale Produzione sarà nei prossimi esercizi un punto cardine delle attività di sviluppo di Gismondi, garantendo un netto miglioramento in termini di riduzione dei costi a livello di produzione e conseguente incremento dei margini operativi."Il primo trimestre del 2025 ha presentato sfide significative, ma Gismondi 1754 continua a dimostrare la propria solidità e determinazione - ha commentato il- Sebbene il calo delle vendite abbia interessato alcune aree e canali, siamo fiduciosi nella nostra capacità di adattarci alle nuove dinamiche del mercato. Continuiamo a concentrarci su canali che mostrano una solida stabilità, come il Franchising, e su mercati come l'Italia e la Svizzera, dove siamo ben posizionati. Stiamo monitorando le evoluzioni dei mercati internazionali, siamo fiduciosi e pronti a sfruttare le opportunità che emergeranno nei prossimi mesi".