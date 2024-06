Fideuram ISPB ha riunito a Milano i "digital specialist" per parlare di AI e finanza

(Teleborsa) - Si è svolto presso la sede dil’evento ". Una giornata di incontro e confronto organizzata daper scoprire le novità dell’azienda in tema di innovazione digitale.Sono arrivati da tutta Italiaprovenienti dalle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments, a testimoniare il processo di trasformazione digitale in atto dal 2019.L’evento è stato condotto daResponsabile Coordinamento Rete Consulenti Finanziari di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. la prima parte è stata aperta da, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale designato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, con un approfondimento sull’sul settore finanziario., Responsabile Modello di Business di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha presentato un approfondimento sul tema dell’Intelligenza Artificiale ed ha introdotto l’intervento di, Partner di Sprint Reply.Si è quindi svolta una, moderata da, Head of Fund Research and Alternative Investments di Fideuram Asset Management SGR, sull’, con gli interventi di(Franklin Templeton) e(Invesco).Nel pomeriggio è intervenuto, Professor and Founding Director of the Digital Ethics Center all’Università di Yale e Professore di Sociologia della Cultura e della Comunicazione presso l’Università di Bologna, che ha trattato del. A seguire gli interventi di, rispettivamente Responsabile Assistenza Strumenti e Responsabile Performance e Incentivi Commerciali di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.In chiusura di giornata,, Responsabile Sviluppo e Formazione Rete di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha presentato idedicati a queste figure nel corso di quest’anno,"Nel nostro settore la tecnologia e il digitale assicurano un miglior livello di servizio per la clientela e una maggiore efficienza nella relazione. In Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking abbiamo le professionalità e le idee per guidare questo cambiamento", ha dichiarato, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. aggiungendo "è da leggersi in questa chiave la funzione dei Digital Specialist, consulenti finanziari che sono dei punti di riferimento per la diffusione della cultura digitale nella nostra azienda, figure sulle quali vogliamo continuare ad investire anche in futuro”.