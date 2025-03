Digital Angels ospita l'Executive Lunch con X su innovazione nel panorama dei media digitali

(Teleborsa) -, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, ha ospitato ieri l', un evento esclusivo che si è svolto nella prestigiosa cornice del Six Senses Rome.L'appuntamento ha rappresentato un momento di(ex Twitter) in Europa e in Italia in ambito istituzionale. L'incontro è stato anche un'occasione per discutere il contributo di strumenti innovativi come Community Notes nel ridefinire le strategie di moderazione delle fake news, tema centrale nel dibattito internazionale sui social network.Dopo i saluti introduttivi di, Founder & Managing Director di Digital Angels, e, Market Lead Italy di X, la discussione è stata arricchita dagli interventi di esperti del settore, tra cui, EU Government Affairs Lead di X, e, Commissario AGCOM. A moderare il dibattito è stato, Vice Direttore di AdnKronos.L'evento ha confermato l'impegno di Digital Angels nel promuovere occasioni di dialogo strategico sui temi chiave dell'ecosistema digitale, mettendo a confronto aziende, istituzioni e operatori del settore su sfide e opportunità dell'innovazione nei media digitali.