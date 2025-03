Ecosuntek

MIT SIM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'intera filiera dell'energia elettrica, ha formalmente comunicato alache, per l'effetto, cesserà la propria efficacia a far data dal 1 luglio 2025. Al momento, Ecosuntek è attiva nella formalizzazione del mandato al nuovo operatore che subentrerà in qualità di Specialist a MIT SIM, la quale proseguirà nell’incarico sino al 30 giugno 2025 compreso.