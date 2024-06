Generali cambia la denominazione del titolo in Borsa

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha comunicato laquotata su Euronext Milan, dall'attuale "GENERALI ASS" a "", con. Il cambio della denominazione del titolo segue l'evoluzione della società, che già da tempo opera come gruppo finanziario diversificato focalizzato sui due core business - assicurazione e asset management - e ha l'obiettivo di dare continuità all'utilizzo del marchio "Generali" in Italia e all'estero.Non verrà modificato il codicedell'azione (IT0000062072) e non ci sarà alcuna modifica dello statuto sociale.La stessa modifica riguarderà anche tutti gli strumenti non equity quotati sugli altri mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Contestualmente, sarà gestita analoga procedura con il Luxembourg Stock Exchange in relazione alleemesse dalla società.