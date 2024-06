Maxi sconto per chi assume a tempo indeterminato

(Teleborsa) - Il governo ha introdotto unsul costo del lavoro per le aziende checon una. Questo incentivo è parte di un pacchetto di misure contenute nelIl decreto, varato il primo maggio e in attesa di approvazione definitiva alla Camera, contiene, oltre all'attesa riforma dei fondi strutturali per superare le storiche difficoltà del nostro paese nella spesa dei fondi Ue, anche. Spiccano in particolare i, che prevedonoe potranno essere riconosciuti per le assunzioni a tempo indeterminato fatte dalTra le novità aggiunte durante l'esame in commissione, ci sono le risorse, per 1,33 miliardi nel 2024, per; 18 milioni di qui al 2029della metropolitana di Milano; l'incremento (da 5,8 a 24,2 milioni) del fondo desinato a finanziare. E' stato intanto pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto attuativo che introduce il 'superbonus' per le assunzioni previsto dalla riforma dell'Irpef.Il decreto firmato dai ministriprevede lacon contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, per la determinazione del reddito d'impresa. Praticamente,la maggiorazione dell'importo deducibile è del 20% (che porta quindi la deduzione totale al 120%), e sale di un'ulteriore 10%, al 30% (pari ad una deduzione del 130%) in caso di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, tra cui persone con disabilità, donne con almeno 2 figli minorenni o prive di impiego regolarmente retribuito, donne vittime di violenza, giovani ammessi agli incentivi all'occupazione, lavoratori molto svantaggiati. Il beneficio è condizionato all'incremento occupazionale da parte dell'azienda nel periodo d'imposta agevolato rispetto a quello precedente., come gli imprenditori agricoli e chi svolge attività commerciali occasionali.Contestualmente, l'UE ha prorogato la. La misura prevede una(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Questa proroga è fondamentale per permettere al governo di"La proroga della Decontribuzione Sud, che ha consentito alle nostre aziende del Mezzogiorno diè un risultato del governo italiano per il quale ringrazio il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto e in modo particolare la Vicepresidente esecutiva della Commissione Europea, Margrethe Vestager", ha affermato il"Questa decisione è il riconoscimento del fatto che l, per continuare nel percorso intrapreso di riduzione dei divari territoriali e promozione delle imprese, del lavoro e del sistema produttivo nel suo complesso. Questiper consentirci di mettere a punto una revisione organica della Decontribuzione Sud, sempre più orientata agli investimenti. Ringrazio i tecnici delle strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno avviato e gestito l’iter procedurale del rinnovo della misura, congiuntamente con il Dipartimento per gli Affari Europei", conclude il Ministro.