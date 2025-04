AIGA in visita ai detenuti di 76 strutture penitenziarie italiane nella settimana di Pasqua

(Teleborsa) - Anche quest’anno, dopo l’importante esperienza del 2024,. Da, delegazioni dell’accederanno in, tra istituti per adulti e per minorenni, diffuse su tutto il territorio nazionale, con una copertura di almeno un carcere per ogni regione."In questa occasione – afferma il– oltre a poter valutare l’evoluzione dello stato dell’arte delle strutture penitenziarie a circa un anno di distanza dai precedenti accessi, consegneremo a tutte le direzioni delle carceri il, che ringraziamo per averci concesso tutte le autorizzazioni richieste per questi accessi. L’obiettivo è mostrare da un lato l’approccio propositivo che la nostra Associazione assume su un tema che sta vivendo una costante fase emergenziale e, dall’altro, ottenere risposte da chi ogni giorno opera in quell’ambito, vivendolo e conoscendone criticità, aspetti virtuosi, e prospettive sulle quali poter concretamente lavorare".Il rappresentante Nazionale ONAC (Osservatorio Nazionale AIGA sulle Carceri), l’sottolinea: "L’iniziativa sarà l’occasione per portare all’interno delle strutture penitenziarie un, nonché per mostrare a tutti coloro i quali vivono all’interno delle strutture penitenziarie, detenuti, personale amministrativo, sanitario e corpo della polizia penitenziaria, l’impegno concreto che la giovane avvocatura profonde al fine di ridare dignità alla detenzione e, più ampiamente, migliorare la vivibilità delle carceri".