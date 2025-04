Ponti di primavera: parte il 16,2% degli italiani, ma voli e hotel fino al +102% nei rincari

(Teleborsa) - Sono molti gli italiani che, sfidando l’abbassamento delle temperature e il probabile maltempo, si apprestano a trascorrere il ponte del 25 aprile o quello del primo maggio fuori casa. Secondo un comunicato stampa pubblicato da, il. Chi sceglierà di approfittare di questi weekend lunghi dovrà fare i conti, però, conrispetto agli altri periodi dell’anno (lontani da festività o periodi ad alta richiesta).L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori hadurante il ponte del 25 aprile e quello del primo maggio: le differenze di prezzo rispetto a un altro weekend lontano da festività e ponti sono rilevanti. Come sempre, in vista delle partenze, i costi raggiungono picchi di aumento inauditi, ingiustificati e inammissibili, che pesano sulle scelte dei cittadini e incidono sull’andamento dell’intero comparto turistico e non solo.Ecco i rincari nel dettaglio:Per chi parte in occasione del, l’aumento medio sui voli nazionali è del +88%. Arriva addirittura al +102% per i voli verso le capitali europee. Non va meglio per chi sceglie di viaggiare in pullman (+80%) e in treno (+32%). Più contenuti i rincari degli hotel (+19%) e dei ristoranti (+3%).Per chi parte in occasione del, l’aumento per i voli nazionali si attesta al +41%, mentre registra un rincaro del +59% il costo medio verso le capitali europee. Per chi viaggia in pullman l’aumento è del +47%, mentre si ferma al +10% per chi sceglie il treno. Anche in questo caso si rivelano comunque degni di nota i rincari degli hotel (+7%) e dei ristoranti (+27%).In questo contesto - continua l'Osservatorio - segnato da continue corse al rialzo dei prezzi, molte famiglie che si apprestano a partire per i ponti primaverili adotteranno soluzioni improntate al risparmio. Si tenderà infatti apranzi in agriturismo, pic-nic all’aperto e mezzi di trasporto a basso costo, come la condivisione dell’auto, l’utilizzo di pullman o l’acquisto anticipato dei biglietti per risparmiare sulle tariffe.Oltre l’86% di chi si metterà in viaggio resterà all’interno deiLe destinazioni più ambite sono le città d’arte, gli agriturismi e i centri benessere, luoghi che offrono un’esperienza all’insegna della natura e del relax. Grande interesse anche per le località che permettono di riscoprire le tradizioni culinarie del territorio, con percorsi enogastronomici, cene tra le vigne e itinerari cicloturistici.Per chi resterà in città,in modo piacevole e stimolante. Si potrà approfittare di tour guidati in bicicletta, visitare musei, parchi urbani o partecipare ad attività culturali e ricreative.Chi invece desidera allontanarsi dal centro urbano per vivere esperienze a stretto contatto con la natura potrà optare per escursioni a cavallo, tour in kayak nei laghi o passeggiate immersi nel verde. In molte città, inoltre, è disponibile il noleggio di biciclette e scooter, una soluzione comoda e sostenibile per esplorare il territorio in autonomia.