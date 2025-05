Amplifon, ricavi e utili in crescita nel 1° trimestre. Confermata guidance 2025

Amplifon

(Teleborsa) -ha registrato ricavi consolidati pari a, in crescita del 2,6% rispetto al primo trimestre del 2024, "nonostante circa 1,5 giorni lavorativi in meno, la base comparativa particolarmente forte e il debole contesto di mercato soprattutto negli Stati Uniti", ha sottolineato l'azienda in una nota.L'EBITDA adjusted è pari a, in aumento del 3,4% rispetto al primo trimestre del 2024. L’incidenza sui ricavi è pari al 23,9%, in aumento di 20 punti base rispetto al livello record di 23,7% nel primo trimestre del 2024, grazie al miglioramento della reddittività in EMEA. Il Risultato netto adjusted pari a 41,6 milioni di euro rispetto ai 44,1 milioni di euro nel primo trimestre del 2024 per i maggiori ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business e per l’incremento degli oneri finanziari.Il Free cash flow è pari a, dopo Capex per 31,6 milioni di euro, rispetto a 37,2 milioni di euro nel primo trimestre del 2024. L'pari a 996,6 milioni di euro rispetto a 961,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024, dopo investimenti per Capex, M&A e riacquisto di azioni proprie per un totale di oltre 80 milioni di euro, con leva finanziaria al 31 marzo 2025 a 1,67x (da 1,63x)."Abbiamo iniziato l’anno con solidi risultati, che dimostrano la forza della nostra azienda e del nostro modello di business anche in un contesto complesso. Nel primo trimestre abbiamo registrato una crescita dei ricavi del +2,6%, nonostante una base comparativa particolarmente forte, minori giorni lavorativi e un mercato debole a livello globale - ha dichiarato il Ceo, Enrico Vita -. La redditività ha raggiunto un livello record per il periodo, con un miglioramento di +20 punti base rispetto all’ottima performance del primo trimestre dello scorso anno grazie soprattutto alla migliore profittabilità dell’area EMEA, mentre continuiamo a investire sulle nostre priorità strategiche. Guardando al futuro, confermiamo il nostro outlook per il 2025 e la prevista accelerazione della crescita dei ricavi già dal secondo trimestre, trainata in particolare dal mercato francese".Per il resto del 2025, la Amplifon prevede un’accelerazione nella crescita dei ricavi grazie all’attesa forte crescita dela partire dal secondo trimestre, confermata dall’attuale trend di attivazione delle prove, e a una graduale normalizzazione degli altri paesi europei. La Società prevede, per il prosieguo dell’anno, un miglioramento del, anche alla luce di una più facile base di confronto a livello di mercato.Amplifon ha quindi confermato l’già comunicato al mercato che prevede Ricavi consolidati in crescita a un tasso mid to high single-digit a cambi costanti e un margine EBITDA su base adjusted di almeno il 24%.