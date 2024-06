Fitch positiva su banche italiane, M&A può rendere il sistema più resiliente

(Teleborsa) - Loè "al" e, nonostante sia attesa una certa pressione su profittabilità e qualità degli asset dal secondo semestre dell'anno, il peggioramento delle condizioni sarà assolutamente "gestibile" grazie al miglioramento delle performance e della resilienza degli istituti di credito negli ultimi anni. È quanto ha affermato, Director, Western European Banks presso Fitch Ratings durante un webinar dell'agenzia di rating sul settore bancario italiano.È probabile che ildelle banche italiane raggiunga ilma, in media, si manterrà vicino ai livelli del 2023 nel 2024, ha spiegato, Director, Western European Banks presso Fitch Ratings. I principali fattori che determinano un graduale declino graduale sono un allentamento della politica monetaria, una crescita contenuta dei prestiti e un costo medio del finanziamento più elevato.L'rimarrà comunque, con il margine di interesse che resta il principale motore della redditività, ma anche per il fatto che le entrate derivanti dalle commissioni riprenderanno nel 2024 man mano che i clienti trasferiranno i risparmi in off-balance-sheet asset e prodotti di wealth management., Director, Western European Banks presso Fitch Ratings, ha spiegato che è atteso unnel 2024-2025, con le banche italiane che hanno capitale adeguato e ampie riserve rispetto al requisito CET1 (mediana a 620 pb).I coefficienti CET1 ben al di sopra degli obiettivi di medio termine lasciano quindi, ha sostenuto l'esperta, evidenziando anche che profili di funding equilibrati e basati in gran parte su depositi granulari retail e commerciali e su un accesso adeguato ai finanziamenti wholesale.Secondo, Senior Director, Head of French & Italian Banks presso Fitch Ratings, "c'ènel settore bancario italiano, ma occorre considerare che ci sono pro e contro nelle operazioni in questo momento. Se i tassi restano alti, questo è un ambiente favorevole per le banche, che hanno cost ratio migliorati e bilanci ripuliti, quindi c'è meno pressione nel breve termine, ma certamente il consolidamento può". L'esperto vede possibili sia deal in cui i leader potrebbero essere interessati a incrementare le loro posizioni acquistando concorrenti più piccoli, sia operazioni tra banche secondarie e più piccole.