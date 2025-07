Fed, Powell: abbiamo bisogno che le nostre grandi banche siano ben capitalizzate

(Teleborsa) - "Dobbiamo. Ciò contribuirà a mantenere un sistema bancario sicuro, solido ed efficiente, a beneficio dei nostri clienti. Il quadro patrimoniale bancario statunitense include requisiti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di leva finanziaria, il supplemento per le banche più grandi e complesse e gli stress test". Lo ha detto il presidente della Fed,, alla conferenza "Integrated Review of the Capital Framework for Large Banks" organizzata dalla banca centrale a Washington DC."Dobbiamo assicurarci che le nostre pratiche di vigilanza si concentrino sulle aree critiche che determinano la sicurezza e la solidità - ha aggiunto -e gestiscano efficacemente i loro rischi chiave. E abbiamo bisogno che le grandi banche siano libere di competere tra loro, con le società finanziarie non bancarie e con le banche di altre giurisdizioni per fornire capitale e sostenere la crescita economica".