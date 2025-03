Aumento dei costi orari del lavoro nell'UE e nell'area dell'euro nel 2024

(Teleborsa) - Nel 2024, inell'intera economia sono stati stimati inQueste stime provengono dai dati sui livelli dei costi del lavoro pubblicati oggi daI costi orari medi del lavoro mostrano divari significativi tra i paesi dell'UE, con i costi orari del lavoro più bassi registrati in Bulgaria (10,6 euro), Romania (12,5 euro) e Ungheria (14,1 euro) mentre i più alti in Lussemburgo (55,2 euro), Danimarca (50,1 euro) e Belgio (48,2 euro).. Nelle costruzioni, erano rispettivamente di 30 euro e 33,4 euro. Nei servizi, i costi orari del lavoro variavano tra 33,3 euro nell'UE e 36,4 euro nell'area dell'euro. Nell'economia prevalentemente non commerciale (esclusa la pubblica amministrazione) erano rispettivamente di 34,2 euro e 37,5 euro.Le due componenti principali dei costi del lavoro sono(ad esempio, contributi sociali dei datori di lavoro). La quota di costi non salariali nei costi del lavoro totali per l'intera economia era del 24,7% nell'UE e del 25,5% nell'area dell'euro. Le quote più basse di costi non salariali nell'UE sono state registrate in Romania (4,8%), Lituania (5,4%) e Malta (5,8%) e le più alte in Francia (32,2%) e Svezia (31,6%).Nel 2024, rispetto al 2023, i costi orari del lavoro a livello dell'intera economia espressi in euro sono aumentati del 5,0% nell'UE e del 4,5% nell'area dell'euro.All'interno dell'area dell'euro,Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Croazia (+14,2%), Lettonia (+12,1%) e Lituania (+10,8%) e il più basso in Repubblica Ceca (+1,3%), seguito da Finlandia (+1,8%) e Lussemburgo (+2,1%).Per i paesi dell'UE al di fuori dell'area dell'euro, i, con gli aumenti maggiori registrati in Romania (+14,2%), Bulgaria (+13,9%), Ungheria (+13,6%) e Polonia (+12,8%). Sono aumentati meno in Svezia (+3,6%).