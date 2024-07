ADVANT Nctm si unisce a Zitiello Associati: focus su consulenza regolamentare

(Teleborsa) -, studio italiano di consulenza economico-legale di ADVANT, guidato da Paolo Montironi, annuncia, specializzata nella consulenza bancaria, finanziaria e assicurativa. In forza di questa transazione, entrano a far parte di ADVANT Nctm 22 professionisti, fra cui il Socio Onorario/Of Counsel, Luca Zitiello.A livello strategico, l’operazione si inserisce nel, in cui verrà creato un dipartimento specializzato in Regulatory, grazie al consolidamento delle competenze verticali dello studio Zitiello Associati nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.