Pernigotti incorpora Walcor: nasce nuovo polo dolciario italiano

(Teleborsa) - Nasce un nuovo polo dolciario italiano:. L'operazione, sostenuta dai soci di riferimento, tra cui figurano investitori istituzionali assistiti da JPMorgan Asset Management e Invitalia, unisce due marchi storici, garantendo continuità e proiettando il gruppo verso nuove opportunità.La nuova realtà conta su unannuo di circa 70 milioni di euro e oltre 340(tra stabili e stagionali), con una solida presenzain quasi 50 Paesi. Le attività produttive proseguiranno negli stabilimenti di Novi Ligure (Alessandria) e Pozzaglio ed Uniti (Cremona).Questa fusione strategica mira a ", ampliare l'offerta commerciale e migliorare l'efficienza operativa, favorendo una gestione più agile e decisioni rapide", si legge in una nota.Il Consiglio di Amministrazione di Pernigotti ha nominato, che prende il posto di Attilio Capuano, che ha guidato le aziende fino a questa integrazione, riceve il ringraziamento per il suo operato. Luigi Mastrobuono è confermato presidente."Ora unite, Pernigotti e Walcor rappresentano un- ha detto Mastrobuono - L'arrivo di Francesco Pastore è un passo fondamentale per il nostro futuro”.